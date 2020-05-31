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تبدأ غدًا.. الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة جديدة

الأحد 31/مايو/2020 - 06:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجه حارة تتعرض لها البلاد غدًا الاثنين، وتتوقع الهيئة بأن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، وتشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، والوجه البحري طقس مائل للحرارة أيضا نهارا مائل للبرودة ليلا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة. 
 
وفي نفس السياق أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سوف تشهد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وشمال الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا. 
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، العظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والوجه البحري العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وشمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة. 
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأحد، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة. 
 
كما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة. 
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة. 

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