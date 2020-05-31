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عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 05:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الروسية، إقرار عقار "أفيفافير"، لعلاج فيروس كورونا المستجد.
وحسب وكالة "سبوتنيك"، فإن هذا العقار يعتبر أول عقار محلي لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبند جديد بسجل الدواء الوطني.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، انطلق في البداية من الصين، وانتشر في باقي دول العالم، وأصاب نحو 6 ملايين شخص.

وسجلت موسكو، مركز تفشي الوباء في روسيا، 69 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي بوباء كوفيد-19، لترفع الإجمالي في العاصمة إلى 2477، وفقا لمركز الاستجابة للأزمة.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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