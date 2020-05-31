Advertisements

نادين لبكي: مبادرة "زرّيعة قلبي" تمنح شريحة من الناس الإحساس بالإنتاج

الأحد 31/مايو/2020 - 05:14 ص
بوابة الفجر
أكدت المخرجة اللبنانيّة نادين  لبكي، على دور الأغنية البسيطة التي تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب لإيصال أهميّة فكرة الزراعة المستدامة، وذلك على هامش إطلاقها لمبادرة زرّيعة قلبي لتشجيع الزراعة المستدامة

وشددت في تصريحات إعلامية على أهمية هذه المبادرة خصوصاً في ظلّ الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

وأضافت أنّها لا تطرح هذه الفكرة كحلّ للأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، وإنّما قد تخفّف هذه الفكرة عن شريحة كبيرة من الناس شعور الإحباط، وتمنحهم الإحساس بالإنتاج.



أخبار تهمك

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موعد عودة حركة الطيران (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. "أديب" يزف بشرى سارة عن الكورونا: "هقولكم خبر حلو"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مرتكبي فيديو ترويع طفل قليوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

مجلس الوزراء: قرار جديد بشأن الحظر في 15 يونيو (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ يوم

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يوم

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

منذ حوالي 10 ساعة

خبير يكشف تأثير اشتباكات السودان وإثيوبيا على سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أول تحرك للسودان بشأن اختراق الجيش الإثيوبي الحدود

منذ حوالي 17 ساعة

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

11:57 م

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

05:00 ص

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

05:19 ص

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

10:00 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير