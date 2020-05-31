نادين لبكي: مبادرة "زرّيعة قلبي" تمنح شريحة من الناس الإحساس بالإنتاج

أكدت المخرجة اللبنانيّة نادين لبكي، على دور الأغنية البسيطة التي تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب لإيصال أهميّة فكرة الزراعة المستدامة، وذلك على هامش إطلاقها لمبادرة زرّيعة قلبي لتشجيع الزراعة المستدامة





وشددت في تصريحات إعلامية على أهمية هذه المبادرة خصوصاً في ظلّ الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان.





وأضافت أنّها لا تطرح هذه الفكرة كحلّ للأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، وإنّما قد تخفّف هذه الفكرة عن شريحة كبيرة من الناس شعور الإحباط، وتمنحهم الإحساس بالإنتاج.











