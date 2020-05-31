عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

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فرضت القوات الأمريكية، قبل قليل، حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية، لوقف محاولات الشغب.



وأفادت قناة العربية في خبر عاجل، أن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في منيابوليس.



وفي وقت سابق، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأعمال العنف التي وصف مرتكبيها بـ"اللصوص والفوضويين" في مينابوليس.



ووصف الرئيس الأمريكي حادث قتل "جورج فلويد" على يد شرطي بـ"المأساة الخطيرة".



في غضون ذلك، أكد البيت الأبيض دعمه للمظاهرات السلمية، لافتا إلى أن ما يجري الآن لا علاقة له بالعدالة، مشددًا على أن الإدارة ستقف دوما ضد العنف والفوضى.