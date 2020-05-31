شاهد.. ظهور نادر للفنانة عفاف شاكر أخت شادية قبل وفاتها (صورة)

أعلن كمال زادة أحد أقارب الفنانة الراحلة شادية، عن وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت شادية من الأم.





وكتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتقلت الى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية و أخت جدتي و خالت أبويا".

وأضاف "نرجوا الدعاء والى الفردوس الأعلى وإنا لله وانا إليه راجعون.. الحمد لله على كل شيء، والـ٣ أخوات عفاف وسعاد وشوشو (شادية) مع بعض في مكان أحسن".