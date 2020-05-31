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نجم الأهلي يرفض العروض الخليجية ويحدد وجهته القادمة.

الأحد 31/مايو/2020 - 03:09 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


استقر النادي الأهلي منذ فترة على بيع الأنجولي جيرالدو دا كوستا نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وجاء قرار رحيل جيرالدو عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم الجاري بناءا على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء الذي أكد أن النادي ليس في حاجة لخدماته في الموسم القادم.

وتلقى جيرالدو العديد من العروض في الفترة الأخيرة من الخليج سواء من أندية عربية أو من أحد أندية الدوري السعودي ولكن اللاعب رفض كل العروض المقدمة له في الفترة الأخيرة.

ورفض جيرالدو العروض المقدمة له من الخليج مؤكدا أنه يرغب في العودة إلى الدوري البرازيلي مرة أخرى في الصيف أو العودة إلى فريقه القديم نادي أول أغسطس الأنجولي.

وسيدرس جيرالدو في الفترة المقبلة العروض المقدمة له من الدوري الأنجولي والدوري البرازيلي ليختار الأفضل له في الموسم القادم.

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