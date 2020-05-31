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نجم مانشستر ستي يحدد شرطه للبقاء مع الفريق

الأحد 31/مايو/2020 - 03:05 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك مازالت تحوم حول إستمرار البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في صفوف النادي الإنجليزي على الرغم من أن عقده ينتهي في عام 2023.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن دي بروين سيوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي في حال إلغاء العقوبة الموقعة على النادي الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الإتحاد الاوروبي لكرة القدم (اليويفا) كان قد أعلن في وقت سابق عن حرمان مانشستر ستيي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين بسبب خرقه لقوانين اللعب المالي النظيف.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن كيفين دي بروين البالغ من العمر 28 عامًا جذب إهتمام العديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية :"أنا في انتظار القرار، أخبرنا النادي أنه سيقدم إستئنافاً لهذا السبب أنتظر ما سيحدث، موسمان دون مشاركة أوروبية ستكون فترة طويلة، إذا كانت سنة واحدة سأرى".

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