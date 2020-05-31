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بديل النقاز يحدد شرطه للإنضمام إلى الزمالك

الأحد 31/مايو/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية محلية أن حسين بن عيادة الظهير الأيمن لقسنطينة الجزائري أبدى موافقته المبدئية على الإنضمام إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

وقام النجم الجزائري بوضع شرطًا وحيدًا من أجل إتمام الصفقة وارتدائه القميص الأبيض في الموسم الكروي المقبل.

واشترط بن عيادة الإنضمام إلى القائمة الأفريقية والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا مع القلعة البيضاء من أجل الموافقة على اللعب للزمالك.

وأبدى مسئولو النادي الجزائري موافقتهم على اتمام الصفقة في فترة الصيفية المقبلة.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع بن عيادة من أجل تعويض هروب الظهير الأيمن للفريق التونسي حمدي النقاز.

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