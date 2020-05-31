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براميدز يخطط لضم أحد نجوم النجم الساحلي

الأحد 31/مايو/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية تونسية أن مسئولي براميدز أعربوا عن اهتمامهم بالتعاقد مع مالك بعيو نجم خط وسط النجم الساحلي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع الصريح التونسي بأن براميدز بدأ في فتح خطوط اتصال مع وكيل بعيو الذي شارك من قبل مع المنتخب الأولمبي التونسي.

وأكد الموقع التونسي أن النجم التونسي البالغ من العمر 21 عامًا لم يحسم أمره بعد،  حيث أعلن في وقتٍ سابق عن رغبته في الاحتراف الخارجي في الدوري الفرنسي أو الخليج العربي.

وأوضح الموقع التونسي أن براميدز لم يكتف بالمفاوضات مع كريم عريبي نجم هجوم النجم الساحلي بل وأعلن عن رغبته في التعاقد مع بعيو أيضًا.

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