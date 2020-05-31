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برشلونة يصدم يوفنتوس بشأن موهبة الفريق

الأحد 31/مايو/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أشار تقرير صحفي، أن نادي برشلونة رفض طلب يوفنتوس بشأن التعاقد مع إنسو فاتي لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحدد يوفنتوس التعاقد مع إنسو فاتي جناح نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة، ضمن الصفقة التبادلية التي قد تحدث بين الفريقين.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة أرسل رسالة إلى يوفنتوس أنه لن يتم الاستغناء عن فاتي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يعتبر فاتي مستقبل الفريق في الوقت الحالي والمستقبل، وأنه لن يتم الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال.

وشارك فاتي مع برشلونة خلال 24 مباراة هذا الموسم، تمكن من تسجيل خمسة أهداف.

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