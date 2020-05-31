بعد وفاتها.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة عفاف شاكر

أعلن كمال زادة أحد أقارب الفنانة الراحلة شادية، عن وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية من الأم.





وعفاف شاكر هى الأخت الكبرى لشادية، واسمها الحقيقي نور الحياة علي آجا.









معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة

ولدت نور الحياة أو عفاف في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي آجا وهو من عائلة تركية ثرية وكان أدميرال في الأسطول البحري التركي، وتوفي والدها فى إحدى الحروب في عشرينات القرن الماضي ثم تزوجت والدتها من أحمد كمال الدين شاكر وهي لديها بنتان وهم عفاف وسعاد".









عملها في الفن

بدأت عفاف شاكر بالعمل في الفن قبل شادية وأول ظهور لها كان عام 1946 في فيلم "ملاك الرحمة" بطولة يوسف وهبي وفاتن حمامة وفي نفس العام ظهرت فى فيلم "أحمر شفايف" مع نجيب الريحاني وهو يعتبر أشهر أدوارها فى السينما واشتهرت منذ تلك الفترة باسم عفاف شاكر".





كان زادة كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتقلت الى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية و أخت جدتي و خالت أبويا".





أضاف "نرجوا الدعاء والى الفردوس الأعلى وإنا لله وانا إليه راجعون.. الحمد لله على كل شيء، والـ٣ أخوات عفاف وسعاد وشوشو (شادية) مع بعض في مكان أحسن".



