Advertisements

بعد وفاتها.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة عفاف شاكر

الأحد 31/مايو/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
أعلن كمال زادة أحد أقارب الفنانة الراحلة شادية، عن وفاة الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية من الأم.

وعفاف شاكر هى الأخت الكبرى لشادية، واسمها الحقيقي نور الحياة علي آجا.


معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة
ولدت نور الحياة أو عفاف في تركيا لوالدتها خديجة ووالدها علي آجا وهو من عائلة تركية ثرية وكان أدميرال في الأسطول البحري التركي، وتوفي والدها فى إحدى الحروب في عشرينات القرن الماضي ثم تزوجت والدتها من أحمد كمال الدين شاكر وهي لديها بنتان وهم عفاف وسعاد".


عملها في الفن
بدأت عفاف شاكر بالعمل في الفن قبل شادية وأول ظهور لها كان عام 1946 في فيلم "ملاك الرحمة" بطولة يوسف وهبي وفاتن حمامة وفي نفس العام ظهرت فى فيلم "أحمر شفايف" مع نجيب الريحاني وهو يعتبر أشهر أدوارها فى السينما واشتهرت منذ تلك الفترة باسم عفاف شاكر".

كان زادة كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتقلت الى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر أخت الفنانة شادية و أخت جدتي و خالت أبويا".

أضاف "نرجوا الدعاء والى الفردوس الأعلى وإنا لله وانا إليه راجعون.. الحمد لله على كل شيء، والـ٣ أخوات عفاف وسعاد وشوشو (شادية) مع بعض في مكان أحسن".

أخبار تهمك

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مرتكبي فيديو ترويع طفل قليوب

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

منذ حوالي 5 ساعات

أهانت المصريين.. بلاغ للنائب العام ضد الناشطة الكويتية "ريم الشمري"

منذ ساعة و 19 دقيقة

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ حوالي 18 ساعة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ يوم

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الديهي يكشف مخطط استخبارات تركيا لإشعال فتنة بين أطباء مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "ضربات جوية وتطهير بؤر إرهابية".. بيان مرئي للقوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك للسودان بشأن اختراق الجيش الإثيوبي الحدود

منذ حوالي 12 ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موعد عودة حركة الطيران (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب: مرتكبي أحداث مينابوليس "لصوص وفوضويين"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رد صارم من أشرف زكي على مهاجمي الفنانين بسبب عدم حضورهم جنازة حسن حسني

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

07:48 م

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

10:00 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مرتكبي فيديو ترويع طفل قليوب

01:39 ص

أهانت المصريين.. بلاغ للنائب العام ضد الناشطة الكويتية "ريم الشمري"

01:58 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير