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ترامب يلغي قمة دول مجموعة "G7"

الأحد 31/مايو/2020 - 02:50 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قرر تأجيل قمة دول مجموعة "G7" في الولايات المتحدة إلى سبتمبر القادم.

وفي وقت سابق، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأعمال العنف التي وصف مرتكبيها بـ"اللصوص والفوضويين" في مينابوليس.

وحسب ما بثته قناة العربية في خبر عاجل، وصف الرئيس الأمريكي حادث قتل "جورج فلويد" على يد شرطي بـ"المأساة الخطيرة".

في غضون ذلك، أكد البيت الأبيض دعمه للمظاهرات السلمية، لافتا إلى أن ما يجري الآن لا علاقة له بالعدالة، مشددًا على أن الإدارة ستقف دوما ضد العنف والفوضى.

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