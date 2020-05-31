ترامب يلغي قمة دول مجموعة "G7"

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه قرر تأجيل قمة دول مجموعة "G7" في الولايات المتحدة إلى سبتمبر القادم.





وفي وقت سابق، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأعمال العنف التي وصف مرتكبيها بـ"اللصوص والفوضويين" في مينابوليس.





وحسب ما بثته قناة العربية في خبر عاجل، وصف الرئيس الأمريكي حادث قتل "جورج فلويد" على يد شرطي بـ"المأساة الخطيرة".



