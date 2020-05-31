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تايلور سويفت ترد على تغريدة ترامب: "سنصوت لإزاحتك"

الأحد 31/مايو/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
ردّت مغنية البوب الشهيرة تايلور سويفت بقوة على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أوحى من خلالها بأنه يسمح بإطلاق النار على متظاهرين غاضبين من قتل الشرطة رجلا أسود في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية.

وكتبت سويفت على تويتر": "بعدما أشعلت نيران تفوق البيض والعنصرية خلال كل فترة رئاستك هل لديك الجرأة للتظاهر بالتفوق الأخلاقي قبل التهديد بالعنف؟".

واستشهدت بتغريدة ترامب المثيرة للجدل التي قال فيها: "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار"، قبل أن تضيف "سنصوت لإزاحتك في نوفمبر".

وقد أثار ترامب الجدل بعد نشره تغريدة في وقت متقدم من الليل، على احتجاجات عنيفة مناهضة للشرطة في مينيابوليس وصف فيها المتظاهرين بـ "قطاع طرق" وحذر من تدخل عسكري.

ونشر مئات الجنود في شوارع مينيابوليس وسانت بول، الجمعة، بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب التي بدأت للنديد بوحشية الشرطة ضد الأميركيين من أصل إفريقي.

وانطلقت الاحتجاجات عقب انتشار مقطع فيديو يصور جورج فلويد (46 عاما) التي قتل على يد الشرطة مكبل اليدين على الأرض الاثنين.

وقد توفي بعدما ضغط شرطي بقدمه على رقبته لأكثر من خمس دقائق.

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