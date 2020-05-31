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عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة وفاة موظف في سجن طرة بكورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 02:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، كشفت فيه حقيقة ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".

وقالت الوزارة، إن "الموظف المُشار إليه حصل على أجازة من عمله بتاريخ (17) الجارى للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وقد قام خلال تلك الفترة بإجراء تحليل فيروس "كورونا" بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفى إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن".

وأضافت، في بيانها الذي أصدرته قبل قليل، أنه "على الفور تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله كما يجرى فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية رغم مرور أكثر من (14) يوم على عدم تواجده بعمله".

وأشارت إلى سابقة إجراء الفحوص الطبية الإحترازية للموظف خلال الفترة السابقة على حصوله على الأجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته أسوةً بما يتم مع جميع العاملين بالسجون، كما يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية للتأكد من سلامة المسجونين وفق الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالميةن مؤكدة على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بترويج أخبار غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة فى أوساط المواطنين.

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