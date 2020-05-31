عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة وفاة موظف في سجن طرة بكورونا

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا، كشفت فيه حقيقة ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".





وقالت الوزارة، إن " الموظف المُشار إليه حصل على أجازة من عمله بتاريخ (17) الجارى للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وقد قام خلال تلك الفترة بإجراء تحليل فيروس "كورونا" بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفى إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن".





وأضافت، في بيانها الذي أصدرته قبل قليل، أنه "على الفور تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله كما يجرى فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية رغم مرور أكثر من (14) يوم على عدم تواجده بعمله".



