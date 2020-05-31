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مهرجان "شكولاتة سايحة جو كيك" يحقق مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي (فيديو)

الأحد 31/مايو/2020 - 02:17 ص
بوابة الفجر


حقق مهرجان "شكولاتة سايحة جو كيك" للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال، مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

الأغنية حققت أكثر من4,206,488 مشاهدة منذ طرحها في 27 مايو الجاري.

واحتفل عمر كمال، بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمر، على الصورة قائلًا:"ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".

يذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش وعمر كمال، مهرجان "عود البطل" التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث حقق المهرجان تريند رقم واحد على مستوى العالم.

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