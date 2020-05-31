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بعد الإساءة لـ شيكابالا.. مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام ويؤكد "لن نترك حقه"

الأحد 31/مايو/2020 - 02:07 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
تعرض محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحملة هجوم عبر السوشيال ميديا، والتي طالت أسرته بالإساءة خلال الأيام الأخيرة.

وتلقى لاعب الزمالك دعم كبير من عدد من اللاعبين والمسئولين حتى الجماهير من جميع الأطراف بعد ذلك الهجوم، عقب نشر شيكابالا صورة تجمعه بزوجته ونجله آدم والتي لاقت هجوم كبير من الجماهير وتعليقات مسيئة.

وعلى غرار ذلك قام الحساب الرسمي لنادي الزمالك على تويتر بتوجيه رسالة دعم لنجم وقائد فريقه شيكابالا، على إثر ذلك، للرفع من حالته المعنوية، إذ نشر صورة للاعبه أثناء الاحتفال بـ السوبر الافريقي الأخير الذي حصده أمام الترجي التونسي، وكتب، "قُد من الخلف، واترك الآخرين يعتقدون؛ أنّهم في المقدّمة".

فيما تناوب اللاعب بعض الصور له عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، منها ما أثار غضب الجماهير وجعلتهم يعودون للحملة مرة أخرى.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تقديم الدعم الكامل من النادي لمحمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق، وذلك بعد هذا الهجوم.

وشدد على أنه لن يسمح بإهانة أي لاعب بالفريق، حيث قال في تصريحات تلفزيونية، "هل يرضيكم ما تعرض له شيكابالا؟، رفعنا بعض البلاغات للنائب العام ولن نترك حق اللاعب مهما طال العمر".

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