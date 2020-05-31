مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن نادي القرن

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة جديدة بشأن أحقية النادي في الفوز بلقب نادي القرن الإفريقي عن النادي الأهلي.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "في عام 1996 كان ترتيب الأندية الأفريقية المحدد لنادي القرن هو الزمالك في الصدارة ويليه كانون ياوندي ثم الرجاء المغربي والأهلي رابعاً".





وتابع: "الأهلي كان رابعا كيف يتم منحه لقب نادي القرن، وحصلت على الإثباتات لكلامي هذا عبر وثيقة حصلنا عليها من الاتحاد الإفريقي وتاخرنا في الحصول على حقنا بسبب وجود عيسى حياتو في الكاف"





وأضاف رئيس الزمالك: "عيسى حياتو كان متورط في صفقة مشبوهة مع مصطفى مراد فهمي عضو الاتحاد وقتها وهو منتمي للأهلي بالتاكيد، لذا تم منح اللقب للأهلي".



