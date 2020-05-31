Advertisements

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن نادي القرن

الأحد 31/مايو/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجأة جديدة بشأن أحقية النادي في الفوز بلقب نادي القرن الإفريقي عن النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "في عام 1996 كان ترتيب الأندية الأفريقية المحدد لنادي القرن هو الزمالك في الصدارة ويليه كانون ياوندي ثم الرجاء المغربي والأهلي رابعاً".

وتابع: "الأهلي كان رابعا كيف يتم منحه لقب نادي القرن، وحصلت على الإثباتات لكلامي هذا عبر وثيقة حصلنا عليها من الاتحاد الإفريقي وتاخرنا في الحصول على حقنا بسبب وجود عيسى حياتو في الكاف"

وأضاف رئيس الزمالك: "عيسى حياتو كان متورط في صفقة مشبوهة مع مصطفى مراد فهمي عضو الاتحاد وقتها وهو منتمي للأهلي بالتاكيد، لذا تم منح اللقب للأهلي".

واختتم: "حاليا اجهز قضية للحصول على لقب منتخب القرن للمنتخب المصري وليس الكاميروني مجاملة لعيسى حياتو، المبدأ واحد وهو الحصول على حقوق بلدي وحقوق نادي الزمالك ليس بيني وبين الأهلي أي أزمة بخصوص نادي القرن ولكن أطالب بحقوق الزمالك".

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تعلن موعد عودة حركة الطيران (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مرتكبي فيديو ترويع طفل قليوب

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 9 ساعات

أهانت المصريين.. بلاغ للنائب العام ضد الناشطة الكويتية "ريم الشمري"

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. "ضربات جوية وتطهير بؤر إرهابية".. بيان مرئي للقوات المسلحة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تحرك للسودان بشأن اختراق الجيش الإثيوبي الحدود

منذ حوالي 12 ساعة

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

رد صارم من أشرف زكي على مهاجمي الفنانين بسبب عدم حضورهم جنازة حسن حسني

منذ حوالي 3 ساعات

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ترامب: مرتكبي أحداث مينابوليس "لصوص وفوضويين"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ حوالي 18 ساعة

الديهي يكشف مخطط استخبارات تركيا لإشعال فتنة بين أطباء مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

07:48 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مرتكبي فيديو ترويع طفل قليوب

01:39 ص

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

10:00 م

أهانت المصريين.. بلاغ للنائب العام ضد الناشطة الكويتية "ريم الشمري"

01:58 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير