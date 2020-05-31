عاجل.. متظاهرون يحاولون اقتحام الحواجز المحيطة بالبيت الأبيض

أفادت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، في خبر عاجل، بأن متظاهرون يحاولون اقتحام الحواجز المحيطة بالبيت الأبيض.





وفي وقت سابق، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأعمال العنف التي وصف مرتكبيها بـ"اللصوص والفوضويين" في مينابوليس.





وحسب ما بثته قناة العربية في خبر عاجل، وصف الرئيس الأمريكي حادث قتل "جورج فلويد" على يد شرطي بـ"المأساة الخطيرة".



