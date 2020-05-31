وزير الاتصالات: 450 موظفا على الخط الساخن لكورونا حتى الآن

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، في تعليق على تعطل الخط الساخن الخاص بفيروس كورونا 105، قائلاً: "هذا الأمر ناتج من الضغوط المتزايدة على الخط"، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم عدد القائمين على هذا الخط ووصل عدد العاملين لـ450 حتى الآن.





وتابع وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن وزارة الصحة قامت بإعداد تطبيق ممتاز من الممكن إنزاله على التليفون المحمول، ومن خلاله يمكن المواطن توجيه الأسئلة لوزارة الصحة عند ظهور عليه أي أعراض، ومن ثم توجيهه للطريقة الأمثل لتلقي العلاج.



