محافظ الشرقية: تحويل مخالفي الإجراءات الوقائية للنيابة العسكرية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية: إن المحافظة تتعامل بصرامة تجاه المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 ، معقبًا "نقف ضد حالة عدم الاهتمام من قبل بعض المواطنين بصرامة شديدة جدًا وبنحول نيابة عسكرية، هناك حالة لا مبالاة غير مبررة في ظروف صعبة، الناس محتاجة أن يوقع عليهم عقوبة شديدة جدًا".





وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أنه منذ قليل وخلال جولة ميدانية له وجد زفة عرس في أوقات الحظر، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ ما يلزم قانونيًا تجاه الواقعة.



