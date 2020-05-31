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استشاري مناعة يحذر من الكمامة القماش في المترو

الأحد 31/مايو/2020 - 08:35 ص
كمامة
كمامة
كـسـاب أحـمـد
عقب الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، على حالة الجدل القائم على الكمامة القطنية، قائلاً:" الكمامة القطنية أو القماش عليها خلاف طبي كبير جدًا، على مستوى العالم، وتم إقرارها في بعض الدول، بسبب وجود عجز في الكمامات الجراحية".

وتابع "حداد"، خلال حواره ببرنامج " السفيرة عزيزية"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن الكمامة القطنية مخصصة للأشخاص غير المصابين بفيروس كورونا، وتستخدم بشكل أكبر في الأماكن العامة، ولا يجوز استخدامها في الأماكن المغلقة مثل محطات المترو.

ولفت إلى أن نسبة فلترة الكمامة القطنية في المترو والأماكن المزدحمة قليلة جدًا، ولا تصلح إلا في الأماكن العامة، لأن نسبة الحماية فيها ضعيفة جدًا.

خروج 182 مصابا بكورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 5693 حالة 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.

تسجيل 1367 إصابة بكورونا و34 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد المصابين في مصر 23449 و913 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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