استشاري مناعة يحذر من الكمامة القماش في المترو

عقب الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، على حالة الجدل القائم على الكمامة القطنية، قائلاً:" الكمامة القطنية أو القماش عليها خلاف طبي كبير جدًا، على مستوى العالم، وتم إقرارها في بعض الدول، بسبب وجود عجز في الكمامات الجراحية".





وتابع "حداد"، خلال حواره ببرنامج " السفيرة عزيزية"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن الكمامة القطنية مخصصة للأشخاص غير المصابين بفيروس كورونا، وتستخدم بشكل أكبر في الأماكن العامة، ولا يجوز استخدامها في الأماكن المغلقة مثل محطات المترو.





ولفت إلى أن نسبة فلترة الكمامة القطنية في المترو والأماكن المزدحمة قليلة جدًا، ولا تصلح إلا في الأماكن العامة، لأن نسبة الحماية فيها ضعيفة جدًا.



