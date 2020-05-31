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الزمالك ينفي وجود أي عروض لنجم الفريق

الأحد 31/مايو/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
نفى مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن وجود أي عروض للدولي التونسي فرجاني ساسي، للرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير قد أشارت إلى وجود عروض سعودية من الأهلى السعودى واتحاد جدة، للتعاقد مع ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت بعض التقارير، أن ساسي حاليًا يتدرب في بلادة، وفقًا للبروتوكول الذى حدده الجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

ومن المقرر أن يعود فرجاني ساسي إلى مصر خلال أيام قليلة، استعداداً لعودة النشاط الكروي، والذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتابعت التقارير، أن ساسي لا يرغب في الرحيل عن الزمالك خلال الفترة المقبلة، وينوي الاستمرار مع القلعة البيضاء، وأن الفريق لك يتلقى أي عروض بشأن اللاعب.

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