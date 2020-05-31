نجم مانشستر سيتي يحدد شرط مفاجئ لتجديد عقده

أشارت تقارير صحفية، أن البلجيكي كيفين دي بروين، نجم فريق مانشستر سيتي قد حدد شرطًا، من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة " ميرور " البريطانية، فإن دي بروين سيجدد عقده مع مانشستر سيتي، في حال إلغاء العقوبة الموقعة على النادي.





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، عن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين متتاليين، بسبب اللعب المالي النظيف.





وعلق كيفين دي بروين، قائلا:" أخبرنا النادي أنه سيتم عمل استئناف في هذا الأمر، موسمين دون المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا صعب للغاية، إذا كانت عام واحد سأرى".



