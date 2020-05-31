الطبيب المصاب بفقد بصره يزف بشرى بشأن الرؤية.. ورسالة الرئاسة المهمة (فيديو)

قال الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بسبب ضغط العمل في مستشفى العزل: إن هناك تحسن في حالته الصحية، ولكن بشكل بسيط.





وأشار إلى أنه يتعرض لجلسات تسمى بـ"فصل البلازما"، معقبًا "أنا جوا صندوق أسود ظلام كامل، ولكنني مؤخرًا بدأت أشعر ببعض الفلاشات في أثناء الجلسات، وهذا يعتبر تحسنا".





وتابع "سامي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الأطباء أخبروه بأنه قد يرى مسافة من أربعة لـ5 أمتار خلال 6 أشهر، معقبًا: "كلي أمل إن أشوف تاني ولا أملك سوى الدعاء".





وأشار إلى أنه يأمل في السفر للخارج لتلقي العلاج إذا وجدت إمكانية لهذا الأمر، لافتًا إلى أن مؤسسة الرئاسة تواصلت معه، معقًبًا "الرئاسة قالت لي إحنا مش هنسيبك وكل طريق حتى لو فيه أمل 1% مش هنسيبه حتى السفر للخارج".











