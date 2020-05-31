Advertisements
الطبيب المصاب بفقد بصره يزف بشرى بشأن الرؤية.. ورسالة الرئاسة المهمة (فيديو)
الأحد 31/مايو/2020 - 08:26 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره بسبب ضغط العمل في مستشفى العزل: إن هناك تحسن في حالته الصحية، ولكن بشكل بسيط.
وأشار إلى أنه يتعرض لجلسات تسمى بـ"فصل البلازما"، معقبًا "أنا جوا صندوق أسود ظلام كامل، ولكنني مؤخرًا بدأت أشعر ببعض الفلاشات في أثناء الجلسات، وهذا يعتبر تحسنا".
وتابع "سامي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الأطباء أخبروه بأنه قد يرى مسافة من أربعة لـ5 أمتار خلال 6 أشهر، معقبًا: "كلي أمل إن أشوف تاني ولا أملك سوى الدعاء".
وأشار إلى أنه يأمل في السفر للخارج لتلقي العلاج إذا وجدت إمكانية لهذا الأمر، لافتًا إلى أن مؤسسة الرئاسة تواصلت معه، معقًبًا "الرئاسة قالت لي إحنا مش هنسيبك وكل طريق حتى لو فيه أمل 1% مش هنسيبه حتى السفر للخارج".
خروج 182 مصابا بكورونا وارتفاع عدد المتعافين إلى 5693 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ5693 متعافيًا.
تسجيل 1367 إصابة بكورونا و34 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين في مصر 23449 و913 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا