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ماذا يخبئ زياد برجي في جعبته لجمهوره؟

الأحد 31/مايو/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


كشف الفنان والملحن اللبناني زياد برجي، عبر لقاء تلفزيوني له عن مفاجآت كثيرة يحضرها لجمهوره، أولها أغنية من كلمات الشاعر المصري امير طعيمة ومن ألحانه وتوزيع هادي شرارة، والاغنية الثانية من كلمات وألحان انان عواد.

وقد نشر برجي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات تويتر، الفيديو الخاص بالمقابلة وعلق: "اشتقنا للحياة والشغل.. اشتقنا للجمهور والحفلات".

وأضاف: "بس لكانت رجعت الحياة لطبيعتها ولكنا رجعنا نلتقي.عم حضرلكم غنية من كلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة والحاني وتوزيع المبدع هادي شرارة، وأغنية تانية من كلمات وألحان صديق ناجح خيِّ المبدع انان عواد.. انشان الله تحبون".

وكان زياد برجي، قد حقق بأغنية أنا وياك نجاحات ساحقة وحظيت بنسب مشاهدة عالية تخطت حاجز ال 10,074,009 مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.

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