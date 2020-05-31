رئيس "فاركو" للأدوية يكشف تفاصيلا مهمة عن إنتاج أول علاج لكورونا (فيديو)

قال الدكتور شرين حلمي، رئيس شركة فاركوا لصناعة الأدوية: إن إنتاج الأدوية لا يمكن إلا من خلال البحث العلمي المبني على خطوات علمية، مشيرًا إلى أن الدواء يخضع لخطوات طويلة، وتسجيله قد يأخذ سنوات طويلة، لأنه يمس حياة الأنسان، ولكن في خلال وجود جائحة هناك مسار سريع لإعداد الأدوية، ولكن هذا لا يعني إنتاج أدوية تضر الإنسان





وأشار "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، ألمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الشركة منتظرة موافقة لجنة وزارة الصحة للبدأ في إنتاج لقاح خاص لفيروس كورونا، معقبًا "موافقة اللجنة أخذ بعض الوقت، ولكنهم معذورين بسبب كثر الضغوط".











