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اللبنانية قمر ترقص بالبكيني على نغمات أغنية الهضبة "تحيرك"

الأحد 31/مايو/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

شاركت ​الفنانة اللبنانية قمر​ متابعيها بمقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، ظهرت من خلاله وهي ترقص بالبكيني.

واستعرضت قمر جمال قوامها ورشاقتها من خلال الفيديو التي علقت عليه بكلمات أغنية "تحيرك" للهضبة ​عمرو دياب.

وقالت الفنانة خلال الفيديو: "تحيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشوا تاني منورة وسكرة توديك دنيا تانية تلفها وتيجي في ثوانيفي ثواني دي بالنسبالي جنة اتفتح بابها".

من جانب آخر، كانت قمر قد احتفلت مؤخراً مع ابنها جيمي بعيد ميلادها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت قمر في الصور وهي تقطع قالب الحلوى الذي كُتب عليه: "توقف كورونا.. إنه يوم ميلادي".

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