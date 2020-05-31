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شاهد.. شفاء مصابة بكورونا عمرها 74 عامًا وخروجها من "العزل"

الأحد 31/مايو/2020 - 03:03 ص
الحاجة سهير
الحاجة سهير
منى صموئيل
خرجت "الحاجة سهير"، التي تبلغ من العمر 74 عامًا، من مستشفى العجمي للعزل أمس السبت، بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


كانت الحاجة سهير تعاني من إصابة بفيروس كورونا وفي حالة حرجة، وتعافت وخرجت من مستشفى العزل بعد 22 يومًا، وذلك بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة خلال تلك الفترة.

وظهرت الحاجة سهير، خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهي تشكر مديرة مستشفى العزل والطقم الطبي بالمستشفى على رعايتهم لها وتقديمهم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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