Advertisements

تعرف على أبرز إجراءات الوقاية بالمساجد في زمن الكورونا (فيديو)

الأحد 31/مايو/2020 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار إعادة فتح المساجد لم يتخذ بشكل رسمي، موضحا أن لجنة إدارة أزمة كورونا ستجتمع هذا الأسبوع وستناقش الأمر.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن وزارة الأوقاف تعمل منذ عدة أيام على تزويد المساجد بنوعية معينة من السجاد، والتي يكون موضح عليها أماكن الوقوف الاسترشادية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك مجموعة من الإجراءات الاسترشادية سيتم إتخاذها عند فتح المساجد من ضمنها أن كل مصلي سيكون معه سجادة الصلاة الخاصة به، وسيرتدي الكمامة، منوها بأن دورات المياه بالمساجد ستظل مغلقة بعد فتح المساجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية

أخبار تهمك

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تعلن موعد عودة حركة الطيران (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ يوم

شاهد.. "أديب" يزف بشرى سارة عن الكورونا: "هقولكم خبر حلو"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس مرتكبي فيديو ترويع طفل قليوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

منذ حوالي 3 ساعات

خبير يكشف تأثير اشتباكات السودان وإثيوبيا على سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

أول تحرك للسودان بشأن اختراق الجيش الإثيوبي الحدود

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

منذ حوالي 10 ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 14 ساعة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ يوم

مجلس الوزراء: قرار جديد بشأن الحظر في 15 يونيو (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"نستقبل رمضان في ظروف عصيبة".. شيخ الأزهر يوجه كلمة عاجلة للأمة الإسلامية (فيديو)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن صلاة عيد الفطر (فيديو)

وزير الأوقاف يكشف المسموح به في المساجد أثناء صلاة عيد الفطر(فيديو)

"الأوقاف" تزف بشرى سارة بشأن فتح المساجد في العيد (فيديو)

مع أول أيام العيد.. شوارع الإسكندرية كما لم تراها من قبل (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

عاجل| بعد ترويعه بـ"كلب مفترس".. قرار عاجل في واقعة طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

11:57 م

عاجل.. فرض حظر التجوال في عشرات المدن الأمريكية بسبب الشغب

05:00 ص

عاجل.. روسيا تقر عقار جديد لعلاج فيروس كورونا

05:19 ص

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

10:00 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير