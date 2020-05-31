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"القباج": لدينا 472 مؤسسة أيتام ولم يصب أي طفل بكورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 06:06 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
كـسـاب أحـمـد
كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأطفال الخمسة المخالطين للطفلين اللذين ماتا، بمركز حجازي للأطفال بمنطقة شبرا، تبين أنهم غير حاملين لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، معقبة: "سحبنا عينة من الأطفال المتوفاة وجارى تحليلها من أجل معرفة سبب الوفاة".

وأضاف "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء السبت، يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الممرضة التي جلبت الطفلين ثبت إصابتها بكورونا ومن هذا المنطلق من الممكن أن يكونا الطفلين أصيبا بالكورونا، متابعة: "الممرضة التي جلبتهم كانت لديها كورونا، سحبنا عينة من المتوفين لمعرفة أن كانوا مصابين بكورونا من عدمه "

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تحارب بشدة ظاهرة الأطفال مجهولي النسب الذين يتم العثور عليهم في الشوارع أو الأماكن غير اللائقة، مستطردة:"هذه ظاهرة نحاربها بشدة، مأساة بتفضل مع الطفل لفترة طويلة ونبذل مجهودًا كبيرًا من أجل تنشأت الطفل في مناخ آمن له يؤهله أن يكون عنصر فاعل وصالح في المجتمع".

وشددت الوزيرة، على أنه يتم توفير رعاية طبية وصحية لهؤلاء الأطفال، من أجل التحقق من صحتهم وحمايتهم حال تعرضهم لأى أمراض، معقبة: "لدينا 472 مؤسسة أيتام حتى تاريخه لم يصاب أي طفل بكورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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