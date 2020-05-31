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إجراء مسحة كورونا لمحافظ الإسكندرية.. تعرف على النتيجة
الأحد 31/مايو/2020 - 01:33 ص
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه حتى الآن لم يثبت إصابة أى من المخالطين لرئيس وحدة التدخل السريع لرصد مخالفات البناء بالمحافظة، معقبًا:"تم حصر المخالطين له وأجريت لهم مسحات لم يثبت إصابة أحد بما فيهم المحافظ.. أنا عملت مسحه يوم أمس وتبينت سلبية المسحة".
وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصاب بالفيروس يتواصل مع المواطنين بشكل مباشر ومستمر، وهو يتفانى فى عمله، متابعًا:"أنا كنت متواصل معاه بشكل يومى لأنى بأخد منه تقرير يومى".
وفى سياق آخر كشف محافظ الإسكندرية، عن أن هناك حالة من الالتزام من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ولكن هناك تهاون من قبل البعض، مستطردًا:"قمت بعدة جولات وعندما تحدثت مع بعض المواطنين أخرجوا الكمامة من جيوبهم وارتدوها رغم عدم صحة الأمر طبيًا..وبعض المواطنين قالوا لى أنهم لم يجدوا الكمامات".
وأشار "الشريف"، إلى أن المحافظة ستعمل على إنتاج الكمامات وتطرحها للبيع بمقابل بسيط، وتابع:"من جنيه ونصف إلى 2 جنيه، وسنعملها فى مدارس التعليم الفنى..جهزنا الخامات والناس اللى هتصنعها..باقى انسق مع وزيرة الصحة حتى تكون متوافقة مع المعايير الصحية..ستكون المنافذ متوفرة فى كافة انحاء المحافظة".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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