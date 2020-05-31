إجراء مسحة كورونا لمحافظ الإسكندرية.. تعرف على النتيجة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه حتى الآن لم يثبت إصابة أى من المخالطين لرئيس وحدة التدخل السريع لرصد مخالفات البناء بالمحافظة، معقبًا:"تم حصر المخالطين له وأجريت لهم مسحات لم يثبت إصابة أحد بما فيهم المحافظ.. أنا عملت مسحه يوم أمس وتبينت سلبية المسحة".





وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصاب بالفيروس يتواصل مع المواطنين بشكل مباشر ومستمر، وهو يتفانى فى عمله، متابعًا:"أنا كنت متواصل معاه بشكل يومى لأنى بأخد منه تقرير يومى".





وفى سياق آخر كشف محافظ الإسكندرية، عن أن هناك حالة من الالتزام من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ولكن هناك تهاون من قبل البعض، مستطردًا:"قمت بعدة جولات وعندما تحدثت مع بعض المواطنين أخرجوا الكمامة من جيوبهم وارتدوها رغم عدم صحة الأمر طبيًا..وبعض المواطنين قالوا لى أنهم لم يجدوا الكمامات".





وأشار "الشريف"، إلى أن المحافظة ستعمل على إنتاج الكمامات وتطرحها للبيع بمقابل بسيط، وتابع:"من جنيه ونصف إلى 2 جنيه، وسنعملها فى مدارس التعليم الفنى..جهزنا الخامات والناس اللى هتصنعها..باقى انسق مع وزيرة الصحة حتى تكون متوافقة مع المعايير الصحية..ستكون المنافذ متوفرة فى كافة انحاء المحافظة".



