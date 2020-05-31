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"الأتوبيس السريع".. الوزير يكشف تفاصيل تطوير الطريق الدائري (فيديو)

الأحد 31/مايو/2020 - 04:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تفقد اليوم الطريق الدائري، وبالتحديد منطقة تقاطع الدائري مع الاوتوستراد بمنطقة حلوان، معقبا: "طول ما النقل ماشي بجانب الملاكي في نفس الحارات.. فأن أي غلطة من السائق ستؤدي لحوادث".

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنهم يعملون على زيادة عدد الحارات، فضلا على إنشاء كوبري بجانب كوبري المنيب.

وأوضح أنه من المقرر أن يسير النقل خارج جسم الطريق، والملاكي داخل جسم الطريق، كما يتم إعادة ضبط ميل الطريق، مع دراسة خطة إضاءة الطريق الدائري بالكامل، معلقا: "مش هنسيب االدائري غير لما يكون طريق يفخر به كل المصريين.

وكشف أنهم يدرسون حاليا تنفيذ الأتوبيس السريع بالطريق الدائري مثل عواصم العالم، معلقا: "الأتوبيس السريع هيلف على الطريق الدائري ينقل الجمهور من مكان لأخر على الدائري".

هذاا وكانت قد قررت وزارة النقل إسناد أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة، إلى 10 شركات مقاولات محلية.

الانتهاء من جميع الأعمال خلال فترة زمنية بين 12- 18 شهرًا.

- الشركات المسئولة عن التطوير هى «أوراسكوم، والمقاولون العرب، وسامكريت، وسامكو، والسعداء، والسلام، والشركة القابضة لمشروعات الطرق و3 شركات تابعة للوزارة».

- تقدر تكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى 4.5 مليار جنيه.

- تبلغ مسافة أعمال المشروع بطول 106 كم.

- سيشهد الطريق بعد تطويره انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته

- تهدف أعمال تطوير الطريق الدائري إلى توسعة الطريق لرفع مستوى الخدمة واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات

- أعمال التطوير تشمل توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات

- القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق وخاصة في قطاع الأوتوستراد المنيب فستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه

- يتم صيانة طبقات الرصف من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم

- صيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم

- صيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع شبرا بنها بطول 15 كم

- صيانة طبقات الرصف من المرج إلى السلام بطول 8 كم

- الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور

- صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة

- يتم صيانة وتأمين شبكة الإنارة وكذلك أعمال النظافة

-وضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل من تنقل المواطنين

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