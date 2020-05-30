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إندونيسيا.. زلزال بقوة 6,5 ريختر يضرب منطقة أرخبيل تالاود

السبت 30/مايو/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية بياناً، مساء اليوم السبت، ذكرت فيه أن هناك زلزال متوسط بقوة 6,5 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة أرخبيل تالاود بإندونيسيا.

وأضاف بيان الإدارة الماليزية أن مركز الزلزال يقع على بُعد 17 كيلومتراً من شرقى جزيرة تالاود على عمق 83 كيلومتراً .

كما لم يتسبب الزلزال فى حدوث أمواج المد البحرى العاتية التسونامى في ماليزيا، نقلاً عن وكالة أنباء "برنانا" الماليزية.

يذكر أن إندونيسيا تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي عام 2018م، أدى زلزال بلغت قوته 7,5 درجات، وتبعه تسونامي، في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.

ووقع زلزال مدمر في شهر ديسمبر 2004، بقوة 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة وتسبب بموجة تسونامي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف في منطقة المحيط الهندي، بينهم 170 ألفا في إندونيسيا.

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