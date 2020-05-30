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تفاصيل جديدة حول اتهام فتاة "التيك توك" مودة الأدهم بارتكاب أعمال مخلة بالآداب

السبت 30/مايو/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
أصدر قاضى المعارضات بالعباسية في محكمة شمال القاهرة، قرار بتجديد حبس فتاة التيك توك مودة الأدهم 15 يوم على زمة التحقيق بعد أن تم حبسها 4 أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالتعدي على قيم الأسرة المصرية والمجتمع، وقيامها بإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية ترتبط بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل تلك الجرائم.

وكانت قد تمكنت الإدارة العامة بوزارة الداخلية من ظبط مودة الأدهم، بعد أن قامت بالهرب من محل إقامتها بالقاهرة، وتحركة بين عدد من الأماكن منها بمدينة الرحاب والساحل الشمالى، وقامت باستخدام بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال قيامها باستخدام الحسابات الخاصة بها على السوشيال ميديا، وذلك هربًا من الأجهزة الأمنية.


وأكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكنى بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحاتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب إلى محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكى للاتصال بالشبكة المعلوماتية "wiFi"وحقيبة تحوى أغراضها. وواجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجرى استكمال التحقيق معها.

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