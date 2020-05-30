تفاصيل اجتماع محافظ الفيوم بوكيل الصحة الجديد لمتابعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا

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‏عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم السبت، اجتماعًا مع الدكتورة أميمة عباس، مدير مديرية الشئون الصحية الجديدة، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة والإجراءات المتبعة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة هبة عاطف مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور أدهم عبدالمعطي مدير اسعاف الفيوم.



وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إن اللقاء استعرض خطة المديرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة الفترة القادمة، وكذا إعداد "شُنط" الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم ايجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.



وأوضحت مدير مديرية الصحة الجديدة أن المديرية بدأت اليوم في تسليم شنط الادوية للمصابين، لافته أن مسئولي الطب الوقائي يتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.



كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد تفقد اليوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مجمع مواقف "بني سويف" بمدينة الفيوم، لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين إرتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العامة والخاصة.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الجولة شملت تفقد مواقف المجمع، والتي تشمل مواقف بنى سويف، والصعيدي، وقلمشاه، واللاهون، ومنية الحيط وأبوجندير، والفيوم الجديدة، كما إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين، مؤكدًا على أهمية إرتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية فى كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص، حفاظًا على سلامتهم.



وشدد المحافظ على مسئولي المواقف بإستمرار أعمال التطهير والتعقيم الدوري للمواقف ومركبات الأجرة، ونشر رسائل التوعية، وضرورة الالتزام بالتباعد البينى بين المواطنين مع الالتزام بقرارت الحظر الصادرة من مجلس الوزراء من الساعة الثامنة مساءًا وحتى السادسة صباحًا.



ووجه المحافظ مدير ادارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف بالمحافظة لتقليل الزحام بالمواقف ومتابعة ارتداء المواطنين والسائقين للكمامات، مشيرًا الى اتخاذ الاجراءات القانونية بكل قوة ضد المخالفين.



ولفت المتحدث الرسمى أن المحافظ تفقد أيضًا عددًا من الشوارع بمدينة الفيوم لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بارتداء المواطنين للكمامات، ومنها شوارع مصطفى باشا، والبحر، وبطل السلام، والورشة، وجمال عبد الناصر، بالاضافة إلى ميدان السواقي.



رافق المحافظ خلال الجولة المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أسامة غريب مدير ادارة المرور، وياسر حسن مدير إدارة المواقف.

