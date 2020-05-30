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الجزائر تطلب تقديم موعد إجتماع "أوبك+" القادم

السبت 30/مايو/2020 - 09:53 م
النفط
النفط
وكالات

كشف تقارير اليوم السبت عن أن دولة الجزائر تقدمت بخطاب  إلى أعضاء أوبك+، يحدد موعد إجتماع اعضاء  دولة أوبك مع الدول المصدرة للنفط من خارجها.


وتتولي الجزائر التي رئاسة أوبك حاليا، حيث  اقترحت عقد الاجتماع المقبل لأوبك وحلفائها في الرابع من يونيو  بدلا من خطة سابقة لعقده في التاسع والعاشر من نفس الشهر.



وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط" أوبك"، أعلنت أنها أتفقت مع البلدان المصدرة للنفط من خارجها في تحالف سمي بأسم أوبك +، بخفض إنتاجهم للنفط بمعدل يقترب من 10 ملايين براميل يوميا، كخطوة لمحاولة إنقاذ اسعار النفط والتى تهاوت إلى أدني مستويتها على الأطلاق خلال أزمة كورونا.

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