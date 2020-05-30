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تركي آل الشيخ يوجة رسالة نارية إلى إدارة الأهلي

السبت 30/مايو/2020 - 10:10 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي
انتقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق والحالي لألميريا الإسباني تصرفات إدارة النادي الأهلي تجاه عدد من اللاعبين.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي التواصل الاجتماعي" فيسبوك" :"ياسبحان الله ... حسام عاشور وعبدالله السعيد واحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم الي غلط وأنتو الصح؟!".

وأضاف مالك نادي ألميريا الإسباني :"الظلم ظلمات يوم القيامة ... عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفايه ... الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو ! عجبي".

وكانت العلاقة بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي توترت خلال الفترة الأخيرة، بعدما نشر مالك ألميريا رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تحمل هجوما عنيفا ضد إدارة القلعة الحمراء بسبب رفضهم مساندته ودعمه للفريق.

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حسام عاشور تركي آل الشيخ الأهلي آل الشيخ إدارة الاهلي

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