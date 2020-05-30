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نقيب الأطباء السابق: نخوض حربا مقدسة ضد كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء السابق، إنه يتابع بشكل جيد جهود الدولة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، وهي أشبه بكارثة ألمت بالعالم كله ومصر، والكل يلاحظ أن الأعداد تزيد، ووفقا لمستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد عوض تاج الدين، فإن ذورة الفيروس ستتم خلال الأسبوعين القادمين، في حين أن بلاد كثيرة بدأت تقل أعداد الإصابات الفيروس بها، بسبب اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومات.

وأضاف نقيب الأطباء السابق، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة on، أنه سعيد بالصورة الجيدة التي قدمها الجيش الأبيض الممثل في الطواقم الطبية في المستشفيات، وأنه شعر بسعادة عندما أصر رئيس مجلس الوزراء على مقابلة نقيب الأطباء لتوفير الرعاية اللازمة لحماية الطواقم الطبية في المستشفيات، مشيدا بالدور الكبير الذي تلعبه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في مكافحة هذا الوباء، موجها الشكر لرئيس الجهورية لاتخاذ قرار باعتبار من يسقط ضمن الطواقم الطبية من الشهداء والتعامل معهم على هذا الأساس، موضحا ان الاطباء يخوضون حربا مقدسة ضد كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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