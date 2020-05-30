الصحة الجزائرية تسجل 133 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9267 إصابة.





وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 646 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 5549 حالة.





وتطبق السلطات الجزائرية حظر تجوال جزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، وهي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.



