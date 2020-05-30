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تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

السبت 30/مايو/2020 - 10:00 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علاء خليف
وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني رسالة جديدة لمجلس إدارة النادي الأهلي، بعد اشتعال الخلافات بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " ياسبحان الله ... حسام عاشور وعبدالله السعيد واحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا كلهم الي غلط وأنتو الصح؟!".

وأضاف: "الظلم ظلمات يوم القيامة ... عاشور لوحده بطولاته وتاريخه كفايه ... الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح بقى في الزمن ده شوو ! عجبي".

وكانت العلاقة بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي توترت خلال الفترة الأخيرة، بعدما نشر مالك ألميريا رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تحمل هجوما عنيفا ضد إدارة القلعة الحمراء بسبب رفضهم مساندته ودعمه للفريق.

وكتب "آل الشيخ" : "اذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيرو في حاجه ... الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال".

وقام "آل الشيخ" بنشر بعض المكالمات الهاتفية المسجلة بين مسئولي بعض الصفحات الأهلاوية يتحدثون عن موقف الإدارة من الرد عليه ونشر بوستات وفيديوهات للهجوم عليه، أتبعها برسالة أخري جاء فيها: "أهل مصر أهل طيبة وكرم وجدعنه ووفاء واخلاق ... الرسالة وصلت؟

رسائل تركي آل الشيخ أغضبت الجماهير الأهلاوية ومنهم محمد سراج الدين الذي دخل في صدام عنيف معه وتبادل الثنائي البوستات المسيئة عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، لتزداد الأمور سخونة بين الأهلي وآل الشيخ، ولم تتضح نهاية تلك الأزمة حتي الآن.

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