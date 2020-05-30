محمد أبو الوفا يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة.. ويحظى بتأييد أندية الصعيد

استقر محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب العضوية، وذلك بعدما لمس تأييدا كبيرا من قبل الجمعية العمومية للجبلاية.





ويمتع محمد أبو الوفا بعلاقات مميزة مع الجمعية العمومية وخصوصا أندية الصعيد التي تقف بجانبه وتدعمه في المعترك الانتخابي باعتباره ممثل الصعيد في الجبلاية، كما حدث في الانتخابات الماضية، حيث حصل أبو الوفا على تأييد وأصوات أندية الصعيد بالكامل، بجانب عدد كبير من باقي أعضاء الجمعية العمومية.





وتواجد أبو الوفا في المجلس السابق لاتحاد الكرة تحت إدارة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قبل أن يتقدم المجلس باستقالته بعد أحداث بطولة أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت بمصر.





وبرز دور محمد أبو الوفا في الفترة الماضية بمجلس اتحاد الكرة لمشاركته في عديد من الملفات المهمة، منها الإشراف على المتتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، الذي توج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنه وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت ل2021 بسبب أحداث كورونا.





ويتمتع أبو الوفا بسيرة طيبة بين أعضاء الجمعية العمومية لذا يحظى بتأييد كبير من الغالبية لخوضه انتخابات اتحاد الكرة مجددا.





ولم يحسم محمد أبو الوفا حتى الآن موقفه من التواجد بقائمة هاني أبو ريدة أو قائمة أحمد شوبير أو الترشح مستقلا، خصوصا بعدما أعلن أبو ريدة وشوبير ترشحهما على منصب الرئيس في الانتخابات المقبلة.









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قام الاتحاد المصري لكرة، بنشر حملة تعقيم شملت كل أرجاء ومكاتب المبنى، خلال إجازة عيد الفطر تمهيدًا لاستقبال الموظفين غدا الأحد.





وكان وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية، أصدر قرارًا بإلزام الموظفين وعدم دخول أي شخص للمبنى دون ارتداء الكمامات، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع استمرار تقليل أعداد الموظفين حتى منتصف يونيو.





وانتابت موظفو الجبلاية، حالة من القلق بعد تأكد إصابة محمود سعد المدير الفني للاتحاد بفيروس كورونا، وتم فحص 12 موظفا من المخالطين له، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.





وأكد العطار، أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



