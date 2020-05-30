هكذا نعت أيتن عامر وفاة النجم حسن حسني

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أعربت الفنانة أيتن عامر ، عن حزنها لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ".



وقامت أيتن بنشر صورة للفنان حسن حسني معلقة عليها قائلة : "لا إله إلا الله , اللهم ارحمه واغفرله وأكرم نزله وثبته عندالسؤال , عم حسن حسني في ذمة الله برجاء الدعاء له .



ومن المقرر أن تشيع جنازة حسن حسني ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة في طريق الفيوم، إذ ستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.



في سياق متصل، توفى الفنان الكبير حسن حسنى صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة .



وشارك حسن حسني بفيلم "خيال مأتة" للنجم أحمد حلمي , خالد الصاوي , بيؤمي فؤاد .