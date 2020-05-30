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"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)

السبت 30/مايو/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
قام الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بمرسى مطروح، بتوزيع الأدوية والأدوات الوقائية، على المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ووزع وكيل صحة مطروح الأدوية على الأهالي في أقصى نقطة على الحدود الليبية بقرية بهي الدين التابعة لواحة سيوة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بمتابعة كافة الحالات المصابة للمواطنين، على مستوى الجمهورية، وتقديم أوجه الدعم والأدوية والمستلزمات الطبية لهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.


وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)
"عمار يا مصر".. "الصحة" توزع أدوية كورونا على المخالطين بالقرب من الحدود الليبية (صور)

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كورونا الصحة العالمية الحدود الليبية ادوية كورونا

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