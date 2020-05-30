Advertisements

"الصحة": "كلوروكين" نتائجه فائقة.. وذروة كورونا تبدأ خلال أسبوعين

السبت 30/مايو/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الحسابات العلمية تشير إلى أن أعلى أرقام في إصابات كورونا ستكون خلال الأسبوعين القادمين، ولكن نسب الإصابة ستنخفض فيما بعد ذلك.

وفى تعليقه على إعلان منظمة الصحة العالمية وقف مؤقت في تجاربها على دواء الهيدروكسي كلوروكين، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "نخالف تعليمات الصحة العالمية ونستخدم هذا الدواء لأن فعاليته عالية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الصحة كورونا كلوروكين الصحة العالمية

أخبار تهمك

حسام عاشور: اتفاقي مع "آل الشيخ" كان بالتنسيق مع إدارة الأهلي.. ولا أفهم لماذا هذا الهجوم المُمنهج (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

منذ حوالي 9 ساعات

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"الصيادلة" تكشف سر اختفاء فيتامين (C) وأدوية الزنك.. وتزف بشرى سارة

منذ أقل من ساعتين

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

خبر غير سار من لجنة كورونا إلى المصريين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

منذ حوالي 4 ساعات

الديهي يكشف مخطط استخبارات تركيا لإشعال فتنة بين أطباء مصر

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك للسودان بشأن اختراق الجيش الإثيوبي الحدود

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحكومة تعلن موعد عودة حركة الطيران (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

طبيب يحذر من الكمامة القماش المتداولة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

منذ نصف ساعة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس شعبة المستلزمات الطبية يصدم المواطنين بمدة صلاحية الكمامة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

رئيس "مكافحة كورونا" يزف بشرى بشأن المرحلة المقبلة من تفشي كورونا (فيديو)

19 مايو كلمة السر في مواجهة فيروس كورونا.. اعرف السبب

شاهد.. بشرى سارة عن منحنى الوباء بمصر يوم 19 مايو

"مكافحة كورونا": نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر "مرتفعة" (فيديو)

وزير التعليم العالي يكشف موعد الوصول إلى "صفر" إصابات بكورونا (فيديو)

الصحة العالمية تعلن موعد إعلان نتائج عقار جديد لعلاج كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 م

تركي آل الشيخ: تاريخ عاشور يكفيه.. والظلم ظلمات يوم القيامة

الصحة: 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 34 حالة وفاة

07:48 م

توجيه عاجل من السيسي للحكومة بشأن سرعة الإنترنت

06:26 م

عاجل.. الحكومة تعلن موعد عودة حركة الطيران (فيديو)

08:05 م

الديهي يكشف مخطط استخبارات تركيا لإشعال فتنة بين أطباء مصر

08:51 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير