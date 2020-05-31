نجوم الفن يودعون حسن حسني بكلمات مؤثرة

رحل عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح السبت 30 مايو، الفنان حسن حسني، شيعت أسرته جنازته، ودفنته في مقابر أسرته بطريق مصر الفيوم، ووجه عدد كبير من الفنانين العرب رسالة رثاء للفنان الراحل حسن حسنى عبر حساباتهم المختلفة علي "إنستجرام" أو "تويتر" أو "فيسبوك"، بعد الإعلان عن وفاة الفنان الكبير





محمد فؤاد

نشر المطرب محمد فؤاد، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" صورة معلقا قائلًا:" ‫إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون رحمة الله علي الاستاذ الغالي، والفنان الكبير حسن حسني، كان قيمة فنية غالية علينا، ونسأل الله العظيم الرحيم أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة"





نانسى عجرم:

نشرت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، نعي الفنان الراحل حسن حسنى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى علي تويتر، كتبت نانسى عجرم، حسن حسني، أهدانا أجمل الإبتسامات ورحل، أحر التعازي للشعب المصري والعالم العربي الله يرحمه ويصبر أهله وكل محبيه".





صلاح عبد الله:

نعى الفنان صلاح عبدلله الراحل حسن حسني بعد إعلان وفاته، نشر صلاح عبدلله صورة تجمعه بالفنان حسن حسني من خلال حسابه بموقع انستجرام،" ياحبيبي ياحبيبي ياعمي وتاج راسي يا أستاذي، هوه أنا مش كلمتك قبل العيد واطمنت عليك وطمنتك عليا، وحلفتلك أنا الحمدلله كويس، كنت كويس، دلوقتي أنا مش كويس وبحاول أستوعب المفاجأة"





إسعاد يونس

نشرت الإعلامية إسعاد يونس صورة حسن حسنى من خلال حسابها علي"إنستجرام" قالت تنعي حسن حسنى: تتهني في الجنة يا غالي".





ونشرت الفنانة هبة مجدى صورة تمثال للفنان الراحل حسن حسنى من خلال حسابها انستجرام".





عمرو دياب

نعى المطرب الكبير عمرو دياب، الفنان الراحل حسن حسني، عبر حسابه على تويتر،" خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان".





نعت الفنانة دينا الشربينى الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع "انستجرام"، ونشرت دينا الشربينى "هتوحشنا أوي أوي، أنت فى مكان أحسن بكتير، ربنا يرحمك يارب ويصبر كل حبايبك".





أحمد حلمي

نعى الفنان أحمد حلمي، الفنان حسن حسني بصورة تجمعه معه عبر حسابه على تويتر، "‏الفنان العظيم ‎حسن حسني، كان الأخ والأستاذ والصديق والأب، حقيقي في ناس بتروح للي خالقها وبيفارقونا لكن سيرتهم بتفضل خالدة وعايشة معانا ومع أجيال تانية بعدنا، هتوحشنا يا عم حسن أوي، وفي الجنة ونعيمها يارب".





نشرت فجر السعيد من خلال إنستجرام، "وفاة الفنان والنجم المصري حسن حسني رحمه الله ورحم اموات المسلمين والمسلمات".





إليسا

نشرت الفنانة إليسا، عبر حسابها علي تويتر، "‏شو صعب نخسر كبارنا يوم بعد يوم من بعد، كل السعادة اللي عطونا إياها بحياتن، الله يرحم ‎حسن حسني، ويخلد ذكراه بكل أعماله اللي ما بتموت، خسارة كبيرة لمصر والعالم العربي كله".





منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها على تويتر، "‏عم حسن أبويا، حزني عليك كبير أوي، اشتغلت معاك كتير، وكنت دائما واقف جنبي، حتوحشني يا عم النوح، حتوحشنا يا راجل يا أبو قلب طيب، ربنا يجعل مثواه الجنة ويثبته عند السؤال يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسن حسني‎، حتوحشنا ".





نعت الفنانة أنغام، صورة الفنان الراحل حسن حسني، من خلال صفحتها على فيسبوك، وعلقت عليها: "البقاء لله، في الجنة بإذن الله".





عادل إمام

نعى الزعيم عادل إمام، الفنان الكبير حسن حسنى من خلال حسابه عبر موقع "إنستجرام"، نشر النجم عادل إمام، مقطع فيديو لهما من فيلم بوبوس وعلق "مشهد من فيلم بوبوس يجمع بين الزعيم وحسن حسني.





هاني رمزي

شارك النجم هاني رمزى جمهوره بصورة جديدة للفنان الكبير الراحل حسن حسني، عبر انستجرام، وكتب النجم هاني رمزى "الله يرحمك يا أبويا، الله يرحمك يا غالي الله يرحمك يا أسطورة، فراقك صعب قوى، لكن هى الدنيا كده البقاء لله ".





شريف رمزي

نشر شريف رمزى "حبيبي العملاق النجم حسن حسني لم يجمعنا عمل فني غير فيلم سمير وشهير وبهير، لكن كانت تربطني به علاقة حب، وود غير عادية، كنت عندما التقي به



