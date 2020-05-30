عاجل.. إطلاق صاروخ "SPACEX" بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية





أطلق صاروخ "SPACEX"، مساء اليوم السبت، وعلى متنه رائدا فضاء بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية، نقلا عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.





أعلنت شركة "سبيس إكس" الخاصة المصنعة للصواريخ، مساء اليوم الأربعاء، عن تأجيل إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء إلى يوم السبت المقبل، وذلك قبل الموعد المقرر للإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية.





هذا وكان من المقرر أن تُرسل شركة "سبيس إكس"، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، رائدي فضاء أمريكيين إلى مدار في رحلة تنطلق من ولاية فلوريدا، لتكون أول رحلة تقل روادا من إدارة الطيران والفضاء "ناسا"، تنطلق من أراض أمريكية منذ 9 سنوات.





وكان من المخطط أن ينطلق الصاروخ "فالكون 9"، الذي تصنعه "سبيس إكس" من مركز كينيدي، إلى لفضاء في تمام الساعة "20:33 بتوقيت جرينتش" وعلى متنه الرائدان "هيرلي وبينكين"، في رحلة تستغرق 19 ساعة على متن كبسولة الفضاء "كرو دراغون" المصممة حديثاً إلى محطة الفضاء الدولية.





وخطط لإطلاق الصاروخ من نفس منصة الإطلاق، التي استُخدمت في آخر رحلة لمكوك فضائي تابعة لوكالة ناسا، وقادها هيرلي في عام 2011؛ حيث كان من المقرر أن يزور الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا لمتابعة عملية الإطلاق بنفسهما.





وفي خلال الـ 9 سنوات الماضية، كان رواد "ناسا" يضطرون للوصول إلى المدار في رحلات سفن الفضاء الروسية "سويوز".



