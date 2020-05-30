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فضل شاكر يطرح أغنيته الجديد "غيب"

السبت 30/مايو/2020 - 10:05 م
فضل شاكر
فضل شاكر
رشا عادل
طرح الفنان اللبناني فضل شاكر، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "غيب" باللهجة المصرية، اليوم على قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وأعلن فضل، عن طرح أغنيته "غيب" على موقع "يوتيوب" من خلال نشر بوستر الأغنية، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق شاكر، على البوستر قائلًا:"أغنية فضل شاكر غيب الأن على قناة الرسمية على يوتيوب كلمات: محمد رفاعي ألحان: وليد سعد توزيع: ‏أحمد إبراهيم".


ويستعد فضل شاكر، لطرح أغنية "وحشتوني" من كلمات قوس، وألحان سهم، ومن المقرر طرح الأغنية قريبًا، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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