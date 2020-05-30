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خالد أبو بكر: المصريون ينتظرون فتح البلد.. وخراب البيوت محدش يقدر عليه

السبت 30/مايو/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن "المصريين الآن منتظرين فتح البلد تماما لعودة الأنشطة، وأن الحكومة لن تفتح الأمر بصورة كاملة، وبعض الأنشطة ما زالت مغلقة تمامًا حتى الآن".

وطالب "أبو بكر" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، من خلال النظافة الشخصية وارتداء الكمامات.

وأشار إلى أن الحكومة تستخدم أدوات الحظر القانونية في أضيق الحالات، مستطردًا: " الكمامة هى الحل الأمثل الآن لحين التوصل لعلاج ضد كورونا.. وبعد أسبوع هنوصل لألفي حالة في اليوم".

وأوضح:"يمكن انتقاد الحكومة والإشارة للسلبيات ولكن لا يمكن القول أن الحكومة فاشلة، وهناك معلومات تؤكد أن هناك بعض الأشخاص يتم توظيفهم لبث الروح السلبية في المجتمع المصرى".

وتابع: "كورونا سيصبح أمر اعتيادى لكن خراب البيوت محدش هيقدر عليه.. والناس اللى حالها وقف تعبت.. واللى محوش قرشين اليومين دول يخلى باله عليهم.. وكله بعد 15 يوم هيفتح".


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



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