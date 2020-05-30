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سهر الصايغ تنعى وفاة النجم حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 10:04 م
حسن حسني
حسن حسني
فايقة محمد عادل

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الكبير حسن حسني، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة وسط صدمة شديدة وحزن كبير بين صفوف نجوم الفن.

وحرصت الفنانة سهر الصايغ علي توديع الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصير "انستجرام" حيث نشرت صورة له معلقة عليها : مع السلامة يا أستاذ ألف رحمة ونور عليك .

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.

ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة في طريق الفيوم، إذ ستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد

وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى


وتشيع أسرة الفنان الكبير الراحل حسن حسنى جثمانه فى الحادية عشر صباح اليوم السبت من مسشتفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة مباشرة بطريق مصر الفيوم، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب

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