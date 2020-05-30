في ذكرى وفاتها.. تعرف على سبب غضب مديحة يسري من كوكب الشرق أم كلثوم

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تحل اليوم ذكرى وفاة سمراء النيل الفنانة الكبيرة مديحة يسري، التى تعد ضمن أبرز نجمات السينما المصرية فى فترة الأربعينات والخمسينات.



كانت مديحة يسري، تربطها صداقة قوية ومحبة بكوكب الشرق أم كلثوم، ونجوم الطرب في مصر.



وحكت مديحة يسري، في احدى اللقاءات التليفزيونية عن علاقتها بأم كلثوم، بأنها حضرت الأخيرة في حفل عيد ميلادها وظلت تغني لها حتى الساعة السادسة صباحًا.



وكانت أم كلثوم، معجبة كثيرًا بأناقة مديحة يسري، وسألتها عن فساتينها التي تظهر بها، ومن أين تأتي بها، لترد عليها بأن خياطة إيطالية في قصر النيل هي من تصنع لها فساتينها، وطلبت كوكب الشرق أن تأخدها إليها.



وبالفعل أحضرت أكثر من قطعة قماش وذهبوا للخياطة بصحبة صديقة لأم كلثوم، وكانت تروي لها جميع أسرارها العاطفية.



وعن سبب غضب مديحة يسري، من أم كلثوم، كانت الثنائي يتجاذبان أطراف الحديث في التليفون، في احدى المرات اتصلت بها وقالت وهي تبكي" أنا زعلانة منك٬ مش أم كلثوم تتجوز هذا الملحن" وأغلقت الخط.



وقالت مديحة يسري، عن هذا التصرف: "لم يكن لعدم إحترامي لهذا الملحن٬ ولكن قيمة أم كلثوم الدولية٬ وهو ما لم يكن رأيي وحدي٬ فكثير ممن حولها كانوا يعتبون عليها هذه الزيجة التي أنتهت بالطلاق بعد أسبوع واحد فقط من حدوثها".

